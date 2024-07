Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Hornberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr wurde eine handfeste Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße gemeldet. Bei dem Gerangel ging auch ein Gaststättenschild zu Bruch. Das Trio soll sich überdies mit Flaschen beworfen haben. Beim Versuch die Streithähne zu trennen verletzte sich eine 36-Jährige leicht. Ein 35-Jähriger aus der Gruppe soll zwei Mitarbeiterinnen in der Gaststätte beleidigt und attackiert haben. Beim Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der Unruhestifter aggressiv und versuchte sich zunächst der vorläufigen Festnahme zu entziehen. Beim Verbringen zum Polizeirevier Haslach und den weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete er heftigen Widerstand und verletzte die eingesetzten Beamten leicht, bevor er in die Gewahrsamseinrichtung verbracht wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes und tätlichem Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung.

/ph

