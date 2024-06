POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 04. Juni 2024, 09:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug leicht verletzt. Der 70-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten befuhr mit einem Pedelec den Radweg im Mühlenweg in Richtung Streekermoor. Als eine 46-jährige Frau aus der Gemeinde aus dem Sommerweg in den Mühlenweg einfahren wollte, machte er eine ...

mehr