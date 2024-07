Achern (ots) - Am Donnerstagmittag kam es auf der Rieder Straße in Richtung Sasbachried zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:10 Uhr kollidierte der 36-jährige Fahrzeugführer eines Frontladers, mutmaßlich aus Unachtsamkeit und Fehleinschätzung, mit der dortigen Brücke. Durch die Kollision zersprang das Glas des Fahrerhauses. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde daraufhin zur Untersuchung in ...

