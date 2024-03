POL Schwaben Nord: Roller beschädigt

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (05.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Hoferstraße Ecke Weißstraße. Gegen 17.00 Uhr war ein 40-jähriger Autofahrer in der Hofer Straße in südliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Weißstraße wollte der 40-Jährige wenden, dabei fuhr ihm ein bislang unbekannter Autofahrer von hinten auf. Nach dem Zusammenstoß stieg der bislang unbekannte Autofahrer kurz aus und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne ...

