Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen

Baden-Baden (ots)

Aufgrund einer Vielzahl von Straftaten, die einem 14-jährigen Tatverdächtigen zur Last gelegt werden, konnte gegen diesen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, ein Haftbefehl erwirkt werden. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden nahmen den Jugendlichen am Freitagmorgen vorläufig fest. Er wurde am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Rastatt zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wegen des Verdachts der "besonders schweren Fälle des Diebstahls von Pkw" wurde in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Jugendjustizvollzugseinrichtung eingeliefert. Die Beamten des Polizeipostens Oos führen Ermittlungen wegen weiterer möglicherweise begangenen Straftaten des Jugendlichen./vo

