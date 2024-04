Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mini Cooper im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Einen in der Heidenreichstraße geparkten schwarzen Mini Cooper S hatten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (17.4.) im Visier. Auf bislang unbekannte Ursache öffneten die unbekannten Täter den Wagen und bauten im Anschluss den Bordcomputer samt Display und Bedienelemente aus dem Fahrzeuginnenraum aus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden über mehrere Tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des zuständigen Kommissariats (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

