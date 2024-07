Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahmen nach mutmaßlichem Kupferdiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 8. Juli 2024, zwei mutmaßliche Kupferdiebe in Scholven vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 16.50 Uhr zu einem Kirchengebäude an der Buddestraße gerufen. Zuvor hatte er dort die drei verdächtigen Personen in das Gebäude gehen sehen und im Anschluss Geräusche wie von einer Baustelle vernommen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich das Trio in einem Auto von der Tatörtlichkeit, Beamte konnten den Wagen aber unweit entfernt an der Kreuzung Feldhauser Straße und Dinslakener Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs auf größere Mengen Kupfer sowie diverse Werkzeuge. Die dort aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Ein 26-Jähriger und eine 23 Jahre alte Frau aus Polen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen. Gegen die beiden, sowie die dritte Tatverdächtige, eine 31-jährige Gelsenkirchenerin, wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

