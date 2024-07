Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Straßenbahn in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem abgeschleppten Auto ist die Folge einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto am Montag, 8. Juli 2024, in Buer. Ein 38-jähriger Bochumer fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Rathausplatz und bog verbotswidrig in Höhe der Vom-Stein-Straße nach links in Richtung Vinckestraße ab. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn in Richtung Polizeipräsidium. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen der Bahn und dem Auto. Der Bochumer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 22-jährige Straßenbahnfahrer sowie alle Insassen der Bahn blieben unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell