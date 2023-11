Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall: B 212, Höhe Golzwarder Kreuz VU-Zeit: 24.11.2023, 17:32 Uhr

Am 24.11.2023 kam es gegen 17:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 212 in Höhe des Golzwarder Kreuzes. Ein Sattelzug, welcher die B212 aus Richtung Brake kommend in Fahrtrichtung Nordenham befuhr, wurde vor der o.g. Kreuzung durch einen blauen Pkw überholt. Im Anschluss an das Überholmanöver musste der Pkw durch den Rückstau der LZA-Kreuzung stark bremsen. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, lenkte der Sattelzugführer den Sattelzug nach rechts und kam hierdurch von der Fahrbahn ab.

Es werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zu dem blauen Pkw machen können, da sich der Pkw-Führer unerlaubt vom Unfallort entfernte.

