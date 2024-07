Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Behinderungen durch Unfall

Mahlberg, A5 (ots)

Zu einem Unfall auf der Südfahrbahn der A5 kam es am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Rust. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein BMW-Fahrer gegen 13:20 Uhr bei stockendem Verkehr stark abbremsen, woraufhin es einem nachfolgenden Lenker eines weiteren BMW nicht mehr rechtzeitig zum Abbremsen reichte. In der Folge fuhr er seinem Vordermann auf und verursachte hierdurch einen Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, musste die Südfahrbahn kurzzeitig vollgesperrt werden, um alle beteiligten Fahrzeuge auf den Standstreifen zu verbringen. So konnte der angestaute Verkehr schließlich auf beiden Spuren die Unfallstelle passieren. Neben Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg, waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Unfallstelle im Einsatz.

/rs

