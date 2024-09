Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf / Sigmaringen

Betrunken mit dem Auto durch die Stadt gerast

Der Lenker eines Audi raste erheblich alkoholisiert am Samstag gegen 22.10 Uhr durch die Pfullendorfer Innenstadt und widersetzte sich im weiteren Verlauf den polizeilichen Maßnahmen. Dabei wurde der Delinquent einer Streifenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf auffällig, als er innerorts mit mutmaßlich circa 100 km/h auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße unterwegs war. Im Bereich einer Tankstelle konnten die Beamten den Fahrzeugführer kontrollieren und stellten bei diesem sofort starken Alkoholgeruch fest. Nachdem mehrere Versuche zur Durchführung eines Atemalkoholtests fehlschlugen, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Als diese im Krankenhaus Sigmaringen durchgeführt werden sollte, zeigte sich der 42-jährige Mann äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und leistete Widerstand. Trotz der Gegenwehr und einigen Beleidigungen seitens des betrunkenen Pkw-Lenkers wurde die Blutentnahme veranlasst und im Anschluss der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Um ein weiteres Fehlverhalten oder auch Aggressionen in betrunkenem Zustand zu unterbinden, wurde der Mann für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weder im Straßenverkehr noch bei der Gegenwehr gegenüber den Beamten kam jemand zu Schaden.

Meßkirch

Verkaufshütten auf Hühnerhof aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag kurz nach Mitternacht auf einem Hühnerhof in Meßkirch insgesamt drei Verkaufshäuschen auf und entwendeten darin befindliches Bargeld. Wie die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen bislang ermitteln konnten, begaben sich zur Tatzeit drei männliche mutmaßlich jugendliche Täter zu den Verkaufshütten. Sie verschafften sich wohl durch das Aufbrechen der jeweiligen Türen unbefugten Zutritt und entwendeten im Anschuss das Bargeld, welches dort unter einem Einwurfschacht verwahrt wurde. Dabei erbeuteten die Diebe etwas mehr als 100 Euro und richteten zudem einen Schaden von circa 600 Euro an. Hinweise zum Vorfall werden an den Polizeiposten Meßkirch unter der Nummer 07575 2838 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell