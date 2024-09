Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Motorradfahrer beschädigt während der Fahrt absichtlich ein Auto

Wohl aus Unzufriedenheit über eine Verkehrssituation beschädigte am Samstag um 12.16 Uhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer in der Biberacher Straße in Bad Waldsee während der Fahrt das Auto seines ´Kontrahenten´. Ausschlaggebend war mutmaßlich, dass der Motorradfahrer wegen des vor ihm fahrenden Autos an der Einmündung von der Bahnhofstraße in die Biberacher Straße verkehrsbedingt abbremsen musste und darüber erbost war. Nachdem das Auto abbog und der Motorradfahrer zunächst geradeaus weiterfuhr, wendete er kurz darauf wieder, um dem Auto nachzueilen. Zur Unkenntlichmachung hat er dazu an seinem Zweirad das Kennzeichen nach oben geklappt. Nachdem er den Pkw (BMW) des Geschädigten eingeholt hatte und überholte, schlug er während der Fahrt gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Dabei verursachte er an dem BMW einen Sachschaden von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem bislang unbekannten Motorradfahrer werden an das Polizeirevier Weingarten unter der Nummer 0751 803-6666 erbeten.

