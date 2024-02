POL-DN: Baucontainer brannte vollständig aus

Düren (ots) - Am gestrigen Montag (26.02.2024) flüchtete ein Autofahrer, nachdem er an einer Ampel auf der Schützenstraße einen Auffahrunfall versuchte. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Gegen 12:50 Uhr wartete eine 41 Jahre alte Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Schützenstraße / Kölnstraße auf Grünlicht, um von der Schützenstraße nach links in die Kölnstraße abbiegen zu können. ...

