POL-DN: Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Am gestrigen Montag (26.02.2024) flüchtete ein Autofahrer, nachdem er an einer Ampel auf der Schützenstraße einen Auffahrunfall versuchte. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Gegen 12:50 Uhr wartete eine 41 Jahre alte Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Schützenstraße / Kölnstraße auf Grünlicht, um von der Schützenstraße nach links in die Kölnstraße abbiegen zu können. Plötzlich verspürte sie einen Ruck - ein sich von hinten nähernder Pkw war auf ihren Wagen aufgefahren. Einer ihrer zwei Beifahrer stieg aus und begutachtete gemeinsam mit dem Unfallverursacher den Sachschaden, der entstanden war. Als der ebenfalls 41-Jährige Beifahrer der Geschädigten die Polizei rufen wollte, um den entstandenen Schaden dokumentieren zu lassen, flüchtete der Verursacher zu seinem Wagen und wollte die Unfallstelle verlassen. Der Beifahrer versuchte noch, das mit zwei Männern besetzte Auto aufzuhalten. Bei diesem Versuch fuhr der Flüchtende den Nörvenicher an und verletzte ihn dabei leicht. Statt sich zu besinnen und an Ort und Stelle auf die Polizei zu warten, setzte der Fahrer seine Flucht fort und verließ die Kreuzung in Richtung Schenkelstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeughalter aufgenommen. Er wird sich nun nicht nur damit auseinandersetzen müssen, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zusätzlich wird er sich wegen Unfallflucht und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

