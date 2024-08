Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrerin und Lkw in Hude +++ Lkw-Fahrer flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. August 2024, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Freiherr-von-Münnich-Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 85-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem blauen Lkw.

Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer befuhr die Freiherr-von-Münnich-Straße und bog nach rechts in den Rehbäkenweg ab. Beim Abbiegen übersah er die 85-jährige auf ihrem Pedelec, die den Radweg in Fahrtrichtung Ortskern befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die 85-jährige schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in seinem blauen Lkw fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Hude sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hude unter der Telefonnummer 04408/80903-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell