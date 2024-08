POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw kommt bei Starkregen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten von der Fahrbahn ab und kollidiert mit den Außenschutzplanken +++ Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag, 13. August 2024 auf Mittwoch, 14. August 2024 das hintere Kennzeichen eines Pkw VW Caddy in Brake. Der blaue Pkw stand in der Schulstraße in einer Parkbucht. Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter ...

