Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Festnahmeerfolg: Zwei Autoaufbrecher auf frischer Tat erwischt

Hamm-Mitte (ots)

Zwei polizeilich bekannte Intensivtäter konnten in der Nacht am Mittwoch, 3. Juli, in der Alberstraße auf frischer Tat festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte gegen 3.25 Uhr die Polizei. Er konnte zwei verdächtige Männer beobachten, die sich an einem geparkten Auto an der Albertstraße zu schaffen machten. Als der erste Streifenwagen wenige Minuten später eintraf, befand sich ein 42-jähriger Tatverdächtiger noch auf dem Fahrersitz des angegangenen Citroens, während der 32-jährige Tatverdächtige aufpasste und die Umgebung auskundschaftete. Die Polizisten legten den beiden Männer Handfesseln an und nahmen sie vorläufig fest.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden wenige Minuten vorher einen Mercedes Sprinter in der Gottfried-Bürger-Straße öffneten und im Innenraum nach Diebesgut suchten. Ausgewertete Videoaufnahmen konnten belegen, dass der 42-Jährige am 1. Juni bei einem Diebstahl aus einem Opel an der Alleestraße eine ec-Karte entwendete. Anschließend bezahlte er damit Getränke und Zigaretten im Wert von etwa 100 Euro in einer nahgelegenen Tankstelle.

Der 32-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Den 42-Jährigen schickte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft in eine JVA.

