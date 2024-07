POL-HAM: Arbeitsreicher Einsatz der Polizei im Bahnhofsquartier

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Hamm rückten am Mittwoch, 3. Juli, gegen 21.25 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Berliner Straße aus. Eine aufmerksame Zeugin hatte im Vorbeigehen eine Rauchentwicklung wahrgenommen, sofort richtig reagiert und den Notruf gewählt. Durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät breitete sich das Feuer in der Küche des Wohnhauses ...

