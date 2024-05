POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Innenstadt (ots) - Nachdem ein 44-Jähriger am Dienstagabend zwei Frauen in der Mainzer Innenstadt angegriffen hat, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Am Dienstagabend betritt der 44-jährige Mann gegen 23:50 Uhr ein bereits geschlossenes Lokal in der Mainzer Innenstadt. Hier tritt er von hinten an eine, an der Bar sitzende Mitarbeiterin heran, umfasst ...

mehr