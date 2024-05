Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zunächst verbaler Streit endet im Polizeigewahrsam

Mainz (ots)

Für zwei 34 und 39 Jahre alte Männer endete am Montagabend ein zunächst verbaler Streit an einer Bushaltestelle am Bahnhofvorplatz in Mainz im Polizeigewahrsam.

Laut Zeugen saß der 39-jährige Geschädigte zunächst an einer Haltestelle, als der 34-jährige Beschuldigte auf ihn zuging und ihm etwas zurief. Daraufhin entwickelte sich ein zunächst verbaler Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei schlug der Beschuldigte seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust ins Gesicht und fügte diesem unter anderem eine Platzwunde über dem Auge zu.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei griffen ein und legten dem 34-Jährigen Handschellen an. Dabei leistete der Mann Widerstand, ein Beamter wurde leicht verletzt. Letztlich endete der Abend für beide Männer im Polizeigewahrsam - auch für den Geschädigten. Da er nach einem bereits zuvor erteilten Platzverweis erneut auffiel.

