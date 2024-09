Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.09.24 aus dem Landkreis Ravensburg

Wilhelmsdorf

Zusammenprall wegen tiefstehender Sonne

Der 30-jährige Lenker eines Pkw Audi befuhr aus Richtung der L 288 nach Wilhelmsdorf, als er auf der schmalen Fahrbahn wegen der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Citroen übersah, der von einer 24-jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von ca. 60000 Euro entstand. Die Fahrerin des Citroen wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bad Waldsee

Brennende Fritteuse führt zu Feuerwehreinsatz

Wegen eines technischen Defekts geriet am Freitagnachmittag in der Schulgasse eine Fritteuse in Brand. Die Feuerwehr Bad Waldsee war mit einem Löschzug vor Ort. Am Mobiliar entstand nur ein geringer Schaden.

Isny

Unbekannte entwenden Stehtische

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden fünf Stehtische an einem Cafe in der Schlosstraße in Neutrauchburg entwendet. Die Tische, die einen Wert von mehreren Hundert Euro haben, dürften mit einem Kfz abtransportiert worden sein. Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny (07562/976550) entgegen.

