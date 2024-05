Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe geben sich als Wasserwerker aus und entwenden Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer und eine Frau haben sich am Dienstag, 21. Mai, als Wasserwerker ausgegeben und ein älteres Ehepaar in Holt bestohlen.

Nach Angaben des 90-jährigen Ehemanns und seiner 87-jährigen Ehefrau klingelte es gegen 12.30 Uhr an ihrer Haustür. Nach dem Öffnen hätten eine jüngere Frau und zwei Männer vor ihnen gestanden. Das Trio habe angegeben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und man deshalb auch die Leitungen in ihrem Haus überprüfen müsse. Daraufhin habe man die Gruppe in das Haus gelassen. Die Frau habe sich dann gemeinsam mit der 87-jährigen die Heizkörper im oberen Stockwerk angesehen, während einer der Männer mit dem 90-jährigen Ehemann in den Keller gegangen sei. Der zweite Mann sei alleine zurückgeblieben. Kurz darauf habe man sich dann gemeinsam im Wohnzimmer die Heizkörper angesehen. Dort sei der 87-Jährigen aufgefallen, dass Bargeld von einem der Schränke entwendet worden sei. Als man die Gruppe darauf angesprochen habe, habe einer der Männer weiteres Bargeld aus einem Portemonnaie des Ehepaars entnommen. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. (JL)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Täterinnen und Täter täuschen oft eine offizielle Funktion oder sonst eine Befugnis zum Betreten der Wohnung vor. Sie kommen beispielsweise angeblich als Handwerker, von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, von der Kirche, von der Rentenversicherung oder Krankenkasse, von der Polizei, von der Post oder vom Sozialamt. Lassen Sie deshalb keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell