Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Stromkabel

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch, 22. Mai, an einer Baustelle an der Sandradstraße Stromkabel gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 18 Uhr und 7 Uhr dem Gelände. Anschließend verschafften sie sich auf unbekannte Weise Zugang zur umzäunten Baustelle und entwendeten zwei Stromkabel (10 und 25 Meter).

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

