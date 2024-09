Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße

Am Mittwochnachmittag im Zeitraum zwischen 12.30 und 16 Uhr führten Polizeibeamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen auf der B463 zwischen Sigmaringen und Winterlingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden über 380 Fahrzeuge gemessen und insgesamt 43 Verstöße festgestellt, darunter auch drei Fahrzeuge, deren Lenkende so schnell unterwegs waren, dass sie neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der unrühmliche Tagesschnellste war im Zeitraum der Messungen mit rund 150 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Autos kollidieren

Am Donnerstag kam es gegen 12.45 Uhr auf der Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger VW-Fahrer missachtete an der Einmündung zur Stockacher Straße die Vorfahrt einer von links kommenden 26-jährigen Mercedes-Lenkerin und kollidierte daraufhin mit deren rechter Fahrzeugseite. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, allerdings entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro.

Mengen

Erneut ohne Führerschein unterwegs

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein 55-Jähriger am Freitag gegen 2 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gespräch mit den Beamten gab er direkt an, keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann bereits vor etwa drei Wochen eine Anzeige aufgrund desselben Strafdelikts erhalten hatte. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, außerdem ergeht eine Information an die zuständige Führerscheinstelle.

Mengen

Unbekannter versucht in ehemalige Gaststätte einzubrechen

Ein Unbekannter hat versucht, in eine ehemalige Gaststätte in der Rosenstraße einzubrechen. Neben einer eingeschlagenen Fensterscheibe konnten auch Hebelspuren an der Eingangstüre festgestellt werden. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, es ist auch nicht klar, ob der Täter überhaupt ins Objekt gelangt ist. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Mengen

Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug abgeschlaucht

Rund 150 Liter Diesel entwendete ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, aus einem Baustellenfahrzeug auf dem Parkplatz Ablachhalle. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Außerdem musste am Tatort, der in einem Wasserschutzgebiet liegt, ein Teil des Erdreichs abgetragen werden, nachdem ein Teil des Kraftstoffs im Rahmen der Tat offenbar danebengelaufen und in den Boden gelangt war.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Ochsensteige. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Straße und übersah an der Einmündung Lehmgrube den Mercedes eines von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-Jährigen. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell