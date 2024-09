Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gegen geparkten Pkw geprallt - Radfahrer verletzt

Vom Pech verfolgt war offenbar ein 23-Jähriger, den nach einem Verkehrsunfall am heutigen Freitag kurz nach 2 Uhr nun strafrechtliche Konsequenzen erwarten. Der Mann war mit einem S-Pedelec in der Abt-Mauch-Straße unterwegs. Weil er während der Fahrt auf sein Smartphone schaute, übersah er einen abgestellten BMW und kollidierte mit diesem. Der 23-Jährige zog sich Blessuren im Gesicht zu, am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das bis zu 45 km/h schnelle Pedelec ist. Zudem ergab ein Alkoholtest bei dem 23-Jährigen einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus Blut abgeben musste. Der 23-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag kurz vor 16.30 Uhr in der Ulmer Straße sind drei Personen leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte, und fuhr mit seinem Mercedes Vito dem VW einer 32-Jährigen auf. Der 33 Jahre alte Beifahrer der Frau sowie beide Fahrer wurden durch die wuchtige Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstanden ist, wurden abgeschleppt.

Fronreute

Stationäre Kontrollstelle von Polizei und Zoll bringt einige Anzeigen zutage

Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle haben Polizei und Zoll, auch mit Unterstützung von Zollhunden, an der B 32 Höhe Häcklerweiher am Donnerstagabend knapp 20 Verstöße festgestellt. Sechs Fahrzeuglenker waren unter Drogen hinterm Steuer unterwegs, bei einem Autofahrer fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel. Ein Fahrer besaß keinen Führerschein, drei weitere gelangen wegen eines Steuerverstoßes zur Anzeige. Die Polizei- und Zollbeamten brachten zudem mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Logistisch unterstützt wurde die Kontrolle vom THW-Ortsverband Weingarten.

Aulendorf

Alkoholisiert unterwegs - Radlerin stürzt

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf eine 26-jährige Fahrradfahrerin zu, nachdem sie am Donnerstag kurz vor 23 Uhr in der Ebersweilerstraße gestürzt ist. Bei dem Sturz zog sie sich Kopfverletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei der Frau deutlichen Alkoholeinfluss fest. Einen Vortest verweigerte die 26-Jährige. Sie musste in der Folge Blut abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Fahrerflucht nach Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag eine 21-Jährige leicht verletzt wurde, sucht das Polizeirevier Wangen. Der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen Pkw wollte gegen 8 Uhr vom Mörikeweg in den Peter-Dörfler-Weg abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der 21-Jährigen, die mit ihrem Kleinkraftrad entgegenkam. Die junge Frau bremste stark ab, um eine Kollision zu verhindern, und stürzte dabei. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus. An ihrem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Ermittler bitten Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die Hinweise auf den Lenker des schwarzen Pkw geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Auffahrunfall fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der B 12 an der Kreuzung "Ziegelstadel" gefordert. Ein 32-jähriger VW-Crafter-Fahrer erkannte zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte, und fuhr dem VW Caddy eines vorausfahrenden 33-Jährigen auf. Durch die wuchtige Kollision wurde der Skoda einer 30-Jährigen, die sich vor dem 33-Jährigen befand, von umherfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Um den VW Crafter kümmerte sich der Abschleppdienst.

Leutkirch

Mit Einkaufswagen gegen Pkw geprallt - Polizei bittet um Hinweise

Eine bislang unbekannte Person hat am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden mutmaßlich mit einem Einkaufswagen einen geparkten Ford beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ohne die Personalien zu hinterlassen, ging die oder der Unbekannte weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

