Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb entwendet Tasche und flüchtet

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 19.30 Uhr eine Tasche in den Schlossgärten gestohlen. Als sich der 34-jährige Besitzer kurz abwendete, nutzte der Dieb die Chance, ergriff die etwas entfernt abgelegte Tasche und rannte davon. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Inzigkofen

Spiegelstreifer - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch kam es gegen 5.45 Uhr auf der Römerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Straße in Fahrtrichtung Laiz, als es in einer Kurve zu einer Kollision der Außenspiegel mit einem unbekannten Fahrer kam. Beide Unfallbeteiligten setzten ihre Fahrt zunächst fort und entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, die Frau meldete den Unfall dann telefonisch bei der Polizei. Am Audi der 27-Jährigen wurde durch die Kollision der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt hier im geringen dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise zum unbekannten Fahrer und Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Bank stoppt rechtzeitig Überweisung - 47-Jähriger fällt auf Betrüger rein

Ein 47-Jähriger wurde am Dienstag Opfer eines versuchten Betrugs, nachdem er angeblich einen Anruf von einem Bitcoinunternehmen in der Schweiz erhielt. Da der 47-Jährige angab, bereits zuvor in Kryptowährung investiert zu haben, überzeugten ihn mehrere angebliche Mitarbeiter davon, dass sein damaliges Investment mittlerweile einen Wert von über 166.000 Euro hätte. Weil sich der Mann einen Teil von dem Geld auszahlen lassen wollte, forderten die Betrüger einen Fernzugriff zu seinem PC, um ein neues Konto bei dem Bitcoinunternehmen zu eröffnen, auf welches später das Geld ausgezahlt werden sollte. Hierfür würde jedoch ein Betrag von 8.500 Euro auf das neue Konto zu zahlen sein. Daraufhin überwies der 47-Jährige das Geld. Da seiner Bank dies jedoch auffällig erschien, hielt sie Rücksprache mit ihm und blockierte die Überweisung rechtzeitig. Hierdurch konnte der Mann glücklicherweise einen Vermögensschaden vermeiden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun und warnt vor einer solchen Betrugsmasche: Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an! Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. Traumhafte Renditen können ein Warnsignal sein - lassen Sie sich daher nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen und Tipps zum Schutz davor unter www.polizei-beratung.de..

Bad Saulgau

Fahrer und Kinder nicht angeschnallt - Polizei hält Auto an

Polizeibeamte unterzogen einen 25-Jährigen am Mittwoch einer Verkehrskontrolle, nachdem sie feststellten, dass weder der Fahrer noch seine Kinder angeschnallt waren. Zudem hatte er für die drei Kinder auf der Rückbank keine altersentsprechenden Kindersitze dabei. Während der Kontrolle zeigte sich der 25-Jährige uneinsichtig und gab vor, nicht ständig auf seine Mitfahrer achten zu können. Ihn erwartet ein entsprechendes Bußgeld.

Pfullendorf

Auseinandersetzung endet mit Festnahme

Zunächst zum Tumult einer größeren Personengruppe und einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Bahnholzer Weg. Laut Zeugenaussagen soll ein 56-Jähriger einen 46-Jährigen im Zuge vorangegangener Streitigkeiten beleidigt und bedroht haben. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll anscheinend auch eine Holzstange im Spiel gewesen sein. Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurden die Personen getrennt. Der 56-Jährige erhielt nach mehrfacher Androhung des Gewahrsams zunächst einen Platzverweis. Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr musste die Polizei erneut anrücken, da den bisherigen Erkenntnissen zufolge der 56-Jährige den Jüngeren in der Unterkunft abermals angegangen, ihn mit einem Messer in den Schulterbereich gestochen und diesen dabei leicht verletzt hatte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Herdwangen-Schönach

38-Jähriger leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nach vorangegangener Sachbeschädigung hat ein 38-Jähriger am Mittwoch kurz vor 22 Uhr Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Der Mann hatte zuvor in Großschönach eine Kamera von einem Haus gerissen, wodurch diese beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Streife flüchtete er, konnte jedoch einige Zeit später von Beamten angetroffen werden. Hierbei unternahm er einen weiteren Fluchtversuch. Zur Klärung seiner Identität wurde er daraufhin vorläufig festgenommen. Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Nach einer längeren Diskussion gab der alkoholisierte 38-Jährige schließlich seine Personalien an und wurde wieder entlassen. Er gelangt nun wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell