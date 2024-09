Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gebäudebrand fordert hohen Sachschaden

Owingen-Billafingen/Bodenseekreis (ots)

Beim Brand eines Ökonomiegebäudes in der Ortsmitte von Billafingen ist am Donnerstagmorgen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Kurz vor 6.30 Uhr waren die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei in die Kirchstraße alarmiert worden, nachdem Flammen aus dem Dachstuhl einer als Werkstatt genutzten Scheune schlugen. Den Wehrleuten, die mit einem Großaufgebot von über 100 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es gegen 7.30 Uhr, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten werden die nächsten Stunden noch andauern, Teile des Dachs sind zwischenzeitlich eingestürzt. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Ortsdurchfahrt Billafingen gesperrt, der Bereich kann örtlich umfahren werden. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch völlig unklar, das Polizeirevier Überlingen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell