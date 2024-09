Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Parkrempler - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Ein Lastwagenfahrer stieß beim Rangieren gegen einen an der Ausfahrt stehenden Peugeot. Die Autofahrerin stieg nach der Kollision aus ihrem Wagen aus und erkannte bei Starkregen zunächst keine Beschädigung und fuhr weiter. Erst zuhause stellte sie den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro fest. Der Unfallverursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem wuchtigen Auffahrunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der L 329 bei Eggenweiler wurde ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer schwer verletzt. Er hatte zu spät erkannt, dass eine 28 Jahre alte Seat-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr der Vorausfahrenden auf. Ein Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen in eine Klinik. An den Autos entstand insgesamt etwa 16.000 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Nach Unfall geflüchtet

Die Flucht ergriffen hat ein Rollerfahrer, nachdem er am Montag gegen 16.45 Uhr in der Kirchstraße auf ein Auto aufgefahren ist. Der Zweiradfahrer war mit seinem Sozius in Richtung Gattnau unterwegs und hatte offenbar aus Unachtsamkeit nicht erkannt, dass der vorausfahrende BMW-Lenker abbiegen wollte und abbremste. Der Zweiradfahrer fuhr in das Wagenheck und suchte mit seinem Begleiter fußläufig das Weite, als der BMW-Fahrer die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass am Motorroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Ermittlungen zu den beiden Personen auf dem Roller dauern noch an und werden beim Polizeirevier Friedrichshafen geführt. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten das Zweirad sicher und ließen es abschleppen. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Neukirch

Kasse aufgebrochen

Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag gegen 2.30 Uhr die Kasse eines Obstverkaufsstandes in der Tannauer Straße in Elmenau mit brachialer Gewalt geöffnet und einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag daraus gestohlen. Die Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung der Videoüberwachungsanlage gehört, dauern an. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Unfall beim Überholen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der K 7709 zwischen Laimnau und Apflau. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Laimnau unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Traktor-Gespanns an. Dabei übersah sie einen bereits von hinten überholenden 43 Jahre alten Sprinter-Fahrer. Nach dem Zusammenstoß wich der Mercedes-Lenker in die Grünfläche aus und kam dort zum Stehen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Salem

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr ein vierrädriges Leichtfahrzeug der Marke Opel beschädigt, das auf dem öffentlichen Schotterparkplatz in der Schloßseeallee an der Ladesäule stand. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Nach Unfall geflüchtet

Die Flucht ergriffen hat ein Unfallverursacher nach einem Zusammenstoß am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Heiligenberger Straße. Der Unbekannte war mit einem weißen Kastenwagen mit Berliner Zulassung von Leustetten in Richtung Salem unterwegs. Nachdem er an der Abzweigung zur Keltenstraße vorbeigefahren war, bremste er stark ab und setzte zurück um in diese einzubiegen. Beim Rückwärtsfahren übersah er offenbar den VW hinter seinem Wagen, kollidierte mit diesem und verursachte 1.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Kastenwagens, der als klein und etwa 50 Jahre alt beschrieben wird, stieg kurz aus und fuhr im Anschluss zügig davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nun ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07553/8269-0 um sachdienliche Hinweise.

Deggenhausertal

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Glück im Unglück hatte ein 15 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 18.45 Uhr zwischen Untersiggingen und Wittenhofen. Der junge Fahrer hatte während der Fahrt offenbar die Kontrolle über sein Zweirad verloren und kollidierte zunächst mit der Schutzplanke. Im Anschluss lenkte er abrupt stark gegen und stieß mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Der Jugendliche zog sich eher leichte Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L 204 kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst samt Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

