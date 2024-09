Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Flucht vor der Polizei endet mit Sturz

Leichte Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntag gegen 18.30 Uhr bei Bavendorf zugezogen, als er auf der Flucht vor der Polizei gestürzt ist. Der Jugendliche sollte von einer Polizeistreife auf der L 288 bei Hübscher kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der Teenager Gas und flüchtete. Auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Bavendorf kam der Jugendliche beim Abbiegen in Richtung Eschau ins Rutschen und stürzte in der Folge. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Jugendlichen noch am Unfallort. Schnell wurde klar, warum der 17-Jährige die Flucht ergriffen hatte: er war nicht im Besitz der für das Motorrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war das Zweirad nicht zugelassen und nicht versichert. Der Teenager muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Ravensburg

Gas mit Bremse verwechselt - Schranke beschädigt

Beim Einfahren in ein Parkhaus in der Rudolfstraße hat eine 75 Jahre alte Nissan-Fahrerin am Montagnachmittag eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Sie prallte gegen die Schranke und riss diese aus der Verankerung. Im Anschluss fuhr die Seniorin in das Parkhaus, stellte ihren Wagen ab und ging zu Fuß von dannen. Erst einige Zeit später meldete sie den Schaden bei der Polizei. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert. Gegen die 75-Jährige wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Ravensburg

Müllsünder wird zur Kasse gebeten

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf einen 22-Jährigen zu, der am Sonntagabend in einem Waldstück zwischen Wernsreute und Taldorf Elektroschrott und Sperrmüll abgeladen hat. Polizeibeamte konnten in dem Müll Hinweise auf den 22-Jährigen finden. Der Mann musste die Müllablagerung ordnungsgemäß beseitigen und wird nun angezeigt.

Ravensburg

42-Jähriger wird Opfer eines Raubs

Wie jetzt erst nachträglich beim Kriminalkommissariat Ravensburg angezeigt wurde, ist ein 42-Jähriger am 11.09.24 gegen 22.30 Uhr in Weißenau Opfer eines Raubs geworden. Der Mann war zu Fuß an der Straße "Am Kanal" unmittelbar vor dem Skaterplatz unterwegs, als er von hinten niedergeschlagen wurde. Durch den Schlag verlor der 42-Jährige eigenen Angaben zufolge das Bewusstsein und kam erst in den frühen Morgenstunden wieder zu sich. Der oder die unbekannten Täter nahmen dem wehrlosen Opfer den Rucksack, die Schuhe, die Kopfhörer und sein Smartphone ab. Der 42-Jährige erlitt Kopfverletzungen und erstattete erst fünf Tage nach dem Vorfall Anzeige bei der Kriminalpolizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg zu melden.

Wilhelmsdorf

Ausweichmanöver führt zu Reifenplatzer - Polizei ermittelt

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg und bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.30 Uhr in Lengenweiler. Ein 21-jähriger Seat-Lenker musste eigenen Angaben zufolge ausweichen, weil ihm auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen VW Tiguan entgegenkam, der einen blauen Nissan Micra überholte. Der 21-Jährige prallte dabei gegen den Bordstein, sodass ein Reifen platzte. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Die Ermittler bitten Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu den Fahrern des Nissan Micra oder des VW Tiguan machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baindt

Zwei Verletzte nach Verpuffung

Beim Ausbacken von Teiglingen sind am Montag gegen 18 Uhr eine 43-Jährige und ein 13-Jähriger in der Ziegeleistraße leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärten Gründen kam es in dem Topf mit heißem Fett zu einer Verpuffung, in deren Folge die beiden Personen durch Fettspritzer Blessuren erlitten. Sie wurden vom Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Vorsorglich waren auch ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Isny

Unbekannte beschädigen Scheiben

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheiben an der Rückseite einer Turnhalle in der Rainstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Kißlegg

Pkw-Fahrer prallt in Leitplanke und wird eingeklemmt

Leichte Verletzungen hat ein 45-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 3.30 Uhr auf der A 96 erlitten. Der Mann war zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Seine Wagen prallte zunächst in die Mittelschutzplanke, wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Wagen wieder nach links geschleudert und stieß erneut mit der mittleren Schutzplanke zusammen. Der 45-Jährige wurde in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 45-Jährigen in eine Klinik. Der Abschleppdienst lud den Opel auf. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme rund 90 Minuten gesperrt.

Kißlegg

Ohne Fahrkarte unterwegs - Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Ohne Fahrkarte war am Montagabend gegen 22.30 Uhr ein 33-Jähriger im Zug unterwegs. Das Fahrpersonal verständigte zur Erhebung der Personalien die Polizei. Als die Beamten am Bahnhof die Identität des Mannes feststellen wollten, verhielt sich dieser zunehmend aggressiv. Als der 33-Jährige nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, versuchte sich der Mann zu wehren. Die Polizisten konnten dem 33-Jährigen Handschließen anlegen und die Personalien erheben. Der Mann wird nun wegen Erschleichens von Leistungen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

