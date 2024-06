Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor mit Bargeld gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Tresor mit Bargeld waren die Ausbeute eines Diebstahls im Landkreis Sömmerda. Unbekannte drangen von Dienstag zu Mittwoch in eine Firma in Rastenberg ein. Dazu schnitten sie den Außenzaun des Firmengeländes auf. Anschließend öffneten sie mit Gewalt ein Fenster und verschafften sich Zutritt ins Innere des Objekts. Dort stahlen sie einen Tresor mit etwa 500 Euro Bargeld. Die Kripo kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

