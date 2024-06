LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Turnhalle

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt. Die Täter gelangten zunächst auf bisher unbekannte Weise schadlos in ein Einkaufszentrum im Norden der Stadt. Anschließend beschädigten sie zwei Eingangstüren aus Glas und verschafften sich so Zutritt in zwei Geschäfte. Dort stahlen sie u. a. ein Kartenlesegerät, Uhren und Bargeld im Wert von etwa 1.600 Euro und ...

