LPI-EF: Glück im Unglück

Erfurt (ots) - Unbekannte hatten es am Dienstag auf einen Getränkeladen im Erfurter Norden abgesehen. Die Täter öffneten dazu mit Gewalt die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend brachen sie einen Spielautomaten auf und stahlen etwa 1.500 Euro Bargeld. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr