LPI-EF: Manipuliertes Pedelec führt zu mehreren Anzeigen

Erfurt (ots) - Auf Elektrowerkzeug hatten es Unbekannte im Tatzeitraum von Dienstag zu Mittwoch in Erfurt abgesehen. Die Täter öffneten mit Gewalt den Lagerraum einer Firma in der Altstadt. Anschließend stahlen sie Elektrowerkzeug im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zu den Tätern gibt es jedoch bisher noch nicht. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

