Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Unbekannter touchiert Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag ein geparktes Fahrzeug touchiert und sich danach aus dem Staub gemacht. Der beschädigte Audi war in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf einem Supermarktparkplatz im Baumgartenweg abgestellt. Der entstandene Sachschaden am Heck des Audis beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Unbekannter versucht Grillhüttendach zu stehlen

Versucht das Kupferdach der Hütte an der Grillstelle Mariaberg zu stehlen, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Die Täter scheiterten offenbar an ihrem Vorhaben und suchten unverrichteter Dinge das Weite. Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Scheer

Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße am Dienstagvormittag stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen zahlreiche Verstöße fest. Die Polizisten stoppten mehrere Verkehrsteilnehmer, die ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren und zeigten zudem sechs Fahrer an, die während der Fahrt verbotener Weise ein Mobiltelefon benutzten. Auf die Betroffenen kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell