PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Meldung von 14.10 Uhr "Unbekannter versucht Grillhüttendach zu stehlen"

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Parkrempler - Zeugen gesucht Nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Ein Lastwagenfahrer stieß beim Rangieren gegen einen an der Ausfahrt stehenden Peugeot. Die Autofahrerin stieg nach der Kollision aus ihrem Wagen aus und erkannte bei Starkregen zunächst keine Beschädigung ...

mehr