POL-AC: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Täter flüchten

Würselen (ots) - Am frühen Freitagmorgen (05.07.2024) brachen zwei Männer in die Grundschule in Broichweiden ein. Sie konnten noch auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden. Gegen 4 Uhr hörten Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Schulgebäude und riefen die Polizei. Auch die eingesetzten Polizeikräfte hörten die Geräusche und umstellten das Gebäude. Eine anschließende Durchsuchung der Schule mit der ...

