Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Diebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 32-Jähriger (ohne festen Wohnsitz) und ein 50-Jähriger (aus Dorsten) stehen im Verdacht, Metall auf einem Firmengelände an der Barbarastraße entwendet zu haben. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände bemerkt. Als er flüchtete folgte der Zeuge dem Mann.

Sowohl in einem Gebäude auf dem Gelände, als auch an mehreren Lkw-Aufliegern wurden Kabel bzw. Starkstromkabel gestohlen oder zum Abtransport bereitgelegt. An den Aufliegern hingen Starkstromkabel, hier war teilweise die Isolierung bereits entfernt worden. Im Gebäude waren zahlreiche Deckenlampen samt Kabeln entfernt worden.

Der Zeuge folgte einem der beiden Männer in seinem Auto. In das Auto des Tatverdächtigen stieg ein zweiter Mann ein. Die Polizei konnte die beiden Männer im weiteren Verlauf in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenfelder Straße antreffen und vorläufig festnehmen.

Ob sie auf für weitere Taten in Frage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

