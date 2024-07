LPI-G: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am 28.07.2024 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die L3002 aus Richtung Braunsdorf in Richtung Auma. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Braunsdorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Motorradfahrer, so dass er in ein Klinikum verbracht wurde. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

