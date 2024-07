Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Friedrich-Naumann-Straße

Greiz (ots)

Greiz: Am 28.07.2024 gegen 17:10 Uhr sprachen Bürger vorbeifahrende Polizeibeamte an, dass sie soeben in der Friedrich-Naumann-Straße in Greiz durch eine männliche Person mit einer Waffe bedroht worden. Die zum Tatort eilenden Beamten stellten einen 24-jährigen russischen Staatsbürger fest, welcher in seiner Hosentasche, wie sich später herausstellte, eine Softair Waffe mit sich führte. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes leistete dieser Widerstand gegen die Beamten. Zwei Familienangehörige des 24-Jährigen (m/20 und m/22) mischten sich in die polizeilichen Maßnahmen ein und griffen die Beamten massiv an. Alle Angriffe konnten abgewehrt werden, wobei Pfefferspray eingsetzt wurde. Alle drei Täter wurden in Gewahrsam genommen. Gegen den 24-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme ausgesprochen. Die beiden anderen Täter wurden nach der polizeilichen Behandlung entlassen. Gegen alle wird nunmehr wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell