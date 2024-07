Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschmiert

Greiz (ots)

Greiz: In der Nacht zwischen dem 27.07.2024 und dem 28.07.2024 wurden in Greiz Silberloch an einem Wohnhaus, Werbeplakate, welche dort angebracht waren, drei Zaunsfelder und eine Hausklingelanlage mittels Sprühfarbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrages. <BF>

