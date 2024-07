Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht endet in Thüringen

Meuselwitz (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in Sachsen-Anhalt auf der B180 kurz vor Meuselwitz ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend geflüchtet ist. Das Fluchtfahrzeug konnte wenig später durch Beamte der Thüringer Polizei aum Ortseingang Mumsdorf festgestellt werden. Zum Erstaunen der Beamten stellten diese fest, dass die komplette Fahrzeugfront des Pkw Smart zerstört war. Unter anderem fehlten die Stoßstange, ein Kotflügel und ein Reifen der Vorderachse. Wie sich herausstellte, ist der Unfallverursacher nach dem Ortseingang Meuselwitz nach links Richtung Mumsdorf abgebogen und hat dabei den Reifen am rechten Vorderrad verloren. Die weiteren Kilometer bis nach Mumsdorf fuhr er auf der Felge weiter, bis das Fahrzeug schließlich liegenblieb. Die Polizeibeamten wurden zuvor von ihren Kollegen aus Sachsen-Anhalt über den Unfall informiert und haben auf der Suche nach dem Flüchtigen in Meuselwitz mehrere Reifenteile und schließlich eine Kratzspur im Asphalt entdeckt, welche sie zum gesuchten Fahrzeug führten. Vor Ort stellte sich auch schnell der vermeintliche Grund der Unfallflucht heraus; der 54-Jährige Fahrer war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

