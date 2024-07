Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher vermiest Familie den Urlaub

Altenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 18 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 93. Ein 57-jähriger fuhr in Höhe der Ausfahrt Altenburg-Nord mit seinem VW Caddy ungebremst auf ein vor ihm fahrendes Wohnwagengespann auf, sodass dieses quer zwischen den Leitplanken zum Stehen kam. Doch damit nicht genug, der Unfallverursacher setzte nun sein Fahrzeug zurück, um anschließend mehrmals in die Seite des querstehenden Gespanns zu fahren, da er vermutlich von der Unfallstelle flüchten wollte. Polizeibeamte konnten den Aggressor schließlich stoppen. Dieser wurde nunmehr durch den angeforderten Notarzt auf Grund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik überstellt. Die Familie im Zugfahrzeug des Wohnwagengespanns blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch musste die begonnene Fahrt in den Urlaub abgebrochen werden, da sowohl ihr Pkw als auch der Wohnanhänger nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei ermittelt egegen den Unfallverursacher nun u.a. wegen versuchter Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell