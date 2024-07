Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Einfamilienhaus in Ponitz

Altenburg (ots)

Ponitz: Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es in den Abendstunden (gegen 21:45 Uhr) des 28.07.2024 in der Ernst-Thälmann-Straße. Aus bisher unbekannter Ursache entfachte ein Feuer in einem Zimmer des Einfamilienhauses und griff auf die weiteren Räume über. Auf Grund der Brandzehrungen und der Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden, wodurch das Wohnhaus unbewohnbar geworden ist. Die drei Anwohner (36, 68, 71) blieben unverletzt und kamen in Ponitz anderweitig unter. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell