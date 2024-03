Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit Rollerfahrer und flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (25.03.2024) ist es gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Norderstraße und Kieler Straße gekommen. Der Fahrer eines Pkw befuhr die Norderstraße aus Richtung Barmstedter Straße kommend und wollte an der Kreuzung nach links in die Kieler Straße einbiegen. An der Kreuzung hatte der Pkw-Fahrer dem entgegenkommenden Rollerfahrer Vorrang zu gewähren. Der Fahrzeugführer des Kleinwagens missachtete diese Regel jedoch und beschleunigte sein Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kleinkraftrades blieb nach dem Sturz zunächst regungslos auf der Straße liegen. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, entschied sich jedoch dann zur Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug stark in Richtung Auffahrt zur BAB 7.

Nach ersten Ermittlungen ist der Pkw im Frontbereich deutlich beschädigt und wurde vermutlich bei der dortigen Auffahrt auf die BAB 7 in Richtung Hamburg gelenkt.

Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt in eine Klinik nach Neumünster verbracht.

Beim Polizeirevier Kaltenkirchen erhofft man sich nun noch weitere Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat und gegebenenfalls Angaben zum Fahrzeug oder einem Fahrzeugführer oder einer Fahrzeugführerin machen kann, der kann sich unter der Rufnummer 04191 - 3088 0 melden.

