Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Mehrere Fahrzeugaufbrüche bei Gebrauchtwagenhändler - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In einem Zeitraum von Freitagabend (22.03.2024) bis Dienstagmorgen (26.03.2024) ist es auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Otto-Hahn-Straße zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen gekommen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugriff zum Fahrzeuginnenraum von insgesamt drei C-Klassen der Marke Mercedes-Benz.

In zwei Fahrzeugen wurden digitale Cockpits in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von 6.000 Euro ausgebaut und entwendet. Bei einem dritten Fahrzeug blieb es bei einem Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn führt die Ermittlungen zu den Einbrüchen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am vergangenen Wochenende oder Montag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche in Tatortnähe wahrgenommen? Zudem werden anliegende Grundstückseigentümer gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen zu sichten und diese bei entsprechenden Feststellungen der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell