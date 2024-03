Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - SUV brennt vollständig aus - Angrenzendes Einfamilienhaus leicht beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (27.03.2024) ist es in der Straße Am Ochsenzoll zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Personenkraftwagen SUV vollständig zerstört und ein angrenzendes Einfamilienhaus leicht beschädigt wurden.

Ein Anwohner meldete den Brand gegen 02:00 Uhr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten beim Eintreffen einen brennenden Mercedes SUV fest. Zudem wurde durch die Hitzeentwicklung das angrenzende Wohngebäude leicht beschädigt.

Die Brandursache ist zum bisherigen Zeitpunkt unbekannt. Sowohl ein technischer Defekt als auch eine Brandstiftung können aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Der vorläufig geschätzte Sachschaden summiert sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt führt die Brandermittlungen.

Sachdienliche Zeugenhinweise zur Brandentstehung und zu möglichen verdächtigen Personen werden von der Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

