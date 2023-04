Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zollhund beweist richtigen Riecher

Buskontrolle endet mit Haftbefehl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Karlsruhe (ots)

100 Konsumeinheiten Methamphetamin (Crystal), 18 Konsumeinheiten Kokain, mehr als 230 Ecstasy-Tabletten und Amphetamin wurden in einem Reisebus bei einer gemeinsamen Kontrollmaßnahme von Zoll und Polizei am vergangenen Wochenende auf der Autobahnraststätte Hockenheim beschlagnahmt. In diesem Zusammenhang kam es zu drei vorläufigen Festnahmen, die letztendlich mit einem Haftbefehl endeten.

Bei einem aus Italien kommenden Reisebus zeigte der eingesetzte Spürhund des Zoll bei drei Personen an, dass diese in Kontakt mit Betäubungsmitteln stehen. Die anschließenden Durchsuchungen der Personen und deren Gepäckstücke bestätigten diesen Verdacht.

"Der Einsatz von Spürhunden ist bei unserer täglichen Dienstverrichtung eine große Hilfe." erklärt Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe. "Unsere tierischen Kollegen sind aus dem Dienstalltag nicht mehr wegzudenken, was dieser Fall wieder einmal eindrucksvoll beweist.", so Holm weiter.

Insgesamt wurden bei der 24-Jährigen und ihren beiden Mitreisenden, im Alter von 21 und 46 Jahren, erhebliche Mengen, darunter über 100 Konsumeinheiten Methamphetamin (Crystal), 18 Konsumeinheiten Kokain, des Weiteren mehr als 230 Ecstasy-Tabletten und Amphetamin, ebenfalls in erheblicher Menge, aufgefunden. Da das Rauschgift in nicht geringer Menge aus Italien eingeführt wurde und aufgrund der Verpackungseinheiten offensichtlich zum Verkauf bestimmt war, wurden die drei italienischen Staatsangehörigen vorläufig festgenommen.

Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und gegen den 21-Jährigen Haftbefehl erlassen. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen werden nunmehr im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Zollfahndung übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell