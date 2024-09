Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach versuchten Raub gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am Morgen des 12. April des laufenden Jahres forderte ein bislang unbekannter Täter in einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße Bargeld. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Der Täter musste letztendlich ohne Beute vom Tatort flüchten. Der Mitarbeiter in der Tankstelle blieb unverletzt.

Der Mann wurde bei der Tat durch Kameras erfasst. Die Fotos der Überwachungskamera finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/145585

Wer kann Angaben zu dem maskierten Tatverdächtigen machen? Möglicherweise ergeben sich insbesondere durch die getragene Kleidung Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Unter dem folgenden Link finden Sie die ursprüngliche Pressemeldung nach der Tat:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5756262

