Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junge Männer versprühen Reizgas - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei jungen Männern, die am Samstagabend an der Kreuzung Wittener Straße/Beethovenstraße einem 54-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht haben sollen. Der Mann aus Castrop-Rauxel hatte gegen 22.30 Uhr an der Fußgängerampel gewartet. Plötzlich seien die drei Unbekannten zu ihm gekommen, sprühten ihn an und rannten anschließend - lachend - davon. Der 54-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, er wurde leicht verletzt. Beschreibung der Täter: alle etwa 20 Jahre alt, alle etwa 1,85m groß und mit kurzen Haaren, einer wurde als "dunkelhäutig" beschrieben. Zur Aufklärung des Falls sucht die Polizei Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die Angaben zu dem Vorfall selbst und/oder zu Tatverdächtigen machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell