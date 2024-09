Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Neue Leiterin der Polizeiinspektion Ost

Recklinghausen (ots)

Polizeidirektorin Anne Bartos ist die neue Leiterin der Polizeiinspektion 2 (Ost) des Polizeipräsidiums Recklinghausen und damit als Regionalbeauftragte der Polizei zuständig für die Städte Recklinghausen, Herten, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop und Castrop-Rauxel. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßte die 40-Jährige im Polizeipräsidium als Nachfolgerin von Polizeidirektor Leonard Sostmann, der in diesem Jahr in die Kreispolizeibehörde Unna gewechselt ist und dort die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz leitet.

"Anne Bartos wird nach einem Jahr Elternzeit als Leiterin der Polizeiinspektion 2 zurückkehren. Sie übernimmt damit eine alt bekannte Aufgabe, da sie vorher bereits als Leiterin der Polizeiinspektion 1 (West) mit Sitz in Bottrop tätig war. Sie wird auch in den Kommunen ihres neuen Wirkungsbereiches eine kompetente und zuverlässige Ansprechpartnerin in allen Fragen der Sicherheit sein", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Ich freue mich nach einem Jahr wieder zurück in meiner Tätigkeit zu sein. Die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortzuführen, wird nun meine Aufgabe sein. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Städten, kommunalen Gremien und Institutionen", betont Anne Bartos.

2004 ist Anne Bartos zur Polizei gekommen. Nach mehreren Jahren in der Bereitschaftspolizei sowie im Wach- und Wechseldienst in Köln und Essen wechselte sie 2012 zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) der nordrhein-westfälischen Polizei. Dort kümmerte sie sich um die Nachbereitung größerer polizeilicher Einsätze im Land und übernahm weitere Aufgaben des Controllings. Nach dem Aufstieg in den Höheren Dienst kam Anne Bartos 2017 ins Polizeipräsidium Dortmund und sammelte in der Westfalenmetropole Führungserfahrung als Leiterin der für die Regionalkommissariate zuständigen Kriminalinspektion 3 sowie später als Leiterin der Führungsstelle der Polizeiinspektion 2 (Dortmunder Norden). 2022 wechselte sie zum Polizeipräsidium Recklinghausen und leitete zuletzt die Polizeiinspektion 1 (West) mit Sitz in Bottrop. Anne Bartos lebt mit Ehemann und zwei Kindern in Witten.

